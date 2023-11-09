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    Заварухин: Готовимся к следующему матчу, есть время исправить ошибки и идти дальше

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Автомобилист
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил поражение от «Амура» (1:5).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Хорошее было начало с нашей стороны, имели моменты в первом периоде. Во втором — ошибки при выходе из зоны, нападающие не выводили шайбу, защитники медленно принимали решение. Соперник делал наложения, и это повлияло на долгие смены, плюс пропустили. В третьем периоде старались изменить ход матча, пропустили контратаки и уступили. Готовимся к следующему матчу, есть время исправить ошибки и идти дальше», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

    В пятницу, 10 ноября, команды проведут еще один матч в Хабаровске.

    «Амур» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» находится на седьмой строчке.

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