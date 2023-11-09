Заварухин: Готовимся к следующему матчу, есть время исправить ошибки и идти дальше

Главный тренероценил поражение от(1:5).

«Хорошее было начало с нашей стороны, имели моменты в первом периоде. Во втором — ошибки при выходе из зоны, нападающие не выводили шайбу, защитники медленно принимали решение. Соперник делал наложения, и это повлияло на долгие смены, плюс пропустили. В третьем периоде старались изменить ход матча, пропустили контратаки и уступили. Готовимся к следующему матчу, есть время исправить ошибки и идти дальше», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

В пятницу, 10 ноября, команды проведут еще один матч в Хабаровске.

«Амур» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» находится на седьмой строчке.