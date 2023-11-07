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    Малкин: Задача набрать сто очков стоит всегда

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Питтсбург Пингвинз НХЛ
    Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о своей результативности на старте сезона.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    Малкин набрал 13 (7+6) очков в десяти матчах.

    «В прошлом сезоне мы впервые за много лет не попали в плей-офф и отдыхали четыре с половиной месяца. За это время сильно соскучился по хоккею. Почти все лето не катался, занимался в зале, затем чуть раньше обычного вернулся в Питтсбург и начал ледовые тренировки. Конечно, хотелось в этом году с самого старта сезона войти в игру.

    Слава богу, без травм — и хорошо, что подписали пару сильных игроков. У нас, считаю, сложилась хорошая тройка. Есть все, чтобы показывать качественный хоккей. Да, потерпели пару обидных поражений — в первую очередь домашних. Но сезон длинный, будем стараться — и все получится!

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    • Могу набрать 100 очков за сезон? Такая задача всегда стоит. Не озвучиваю это в прессе, но в голове всегда держу такую планку. Если снова ничего не пропущу и, как в прошлом сезоне, проведу все 82 игры, то хотелось бы к этому рубежу стремиться. Для любого хорошего нападающего сто очков — то, на что надо всегда ориентироваться. А там уж как получится», — приводит слова Малкина «Спорт-Экспресс».

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