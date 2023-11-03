Тамбиев об 1:6 от «Трактора»: Борьба, стыки, единоборства, скорость, движение — во всех компонентах проиграли

Главный тренервысказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:6).

«Была одна команда на поле, по содержанию — самый плохой матч "Адмирала" в этом сезоне. Борьба, стыки, единоборства, скорость, движение — во всех компонентах проиграли.

Когда ещё уступаешь команде в мастерстве и хоккейном интеллекте, то всё сразу становится видно.

Такую игру надо поскорее забыть и готовиться к следующему матчу. Играть с "Трактором" активно было ошибкой? Мы меняем немного стиль игры и систему "Адмирала". С учётом тех хоккеистов, которые есть в наличии на сегодняшний день. Мы не только с "Трактором" играем активно, но и с другими командами тоже.

Сложно найти слова после такого поражения? Я не захожу в раздевалку после таких игр. Даю игрокам подумать. Зачем делать это по горячим следам? Что тут говорить? Пусть посидят и подумают, сделают выводы. Тут лишние слова не нужны», — сказал Тамбиев на послематчевой пресс-конференции.

После поражения от «Трактора» «Адмирал» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе. В следующем матче дальневосточники сыграют 8-го ноября с «Локомотивом».