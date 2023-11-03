«Трактор» — «Адмирал»: счет матча 6:1, обзор голов

разгромил(6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе челябинской команды нападающий Максим Шабанов оформил хет-трик, а Никита Сошников сделал дубль. Еще один гол «Трактора» записал на свой счет Мэдисон Боуи.

Единственную шайбу «Адмирал» забросил Александр Шевченко.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Трактор» — «Адмирал» 6:1 (1:0, 3:0, 2:1). Голы: Шабанов — 10 (мен. Ткачев, Карпухин), 12:26 — 1:0. Шабанов — 11 (Телегин), 32:15 — 2:0. Сошников — 3 (Шепелев), 33:52 — 3:0. Шабанов — 12 (бол. Попов, Ткачев), 38:14 — 4:0. Сошников — 4 (Калинин, Робинсон), 43:49 — 5:0. Боуи — 1 (Дер-Аргучинцев), 44:17 — 6:0. Шевченко — 4 (Лисовец, Аноховский), 48:44 — 6:1Вратари: Подскребалин — Иванов 00:00 — 43:49 (Хомченко 43:49 — 60:00)Броски: 39 (17+18+4) — 20 (9+8+3)Штраф: 4 — 10

После этого матча «Трактор» занимает 7-е место в таблице Востока с 30-ю очками в активе. «Адмирал» — на последней 12-й позиции (16 баллов).