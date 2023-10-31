Билялетдинов о победе над СКА: Не все у нашей команды получалось, но ребята старались

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со(3:2).

«Интересная была игра, напряжённая. Обе команды играли с большой отдачей и большим желанием. Не всё у нашей команды получалось, но ребята старались, я только благодарен за это.

Насколько было важно забить первыми в таком матче? Первыми всегда важно забивать, всё-таки хорошо, когда есть преимущество. Но здесь обе команды играли на результат — одной шайбы до победы мало. Нам забивали, мы забивали. Но первая шайба всегда важная.

В первом периоде СКА очень плотно закрывал в зоне, почему не удавалось выводить шайбу? Потому что плотно закрывали нас в зоне. Они достаточно активно и агрессивно играли, создавали нам сложности. Нам нужно было какое-то время, чтобы адаптироваться. Хотя мы готовились и понимали, как СКА играет, особенно в атаке. Нужно отдать должное сопернику.

Сегодня в составе не было лидеров Александра Радулова и Вадима Шипачёва, за счёт чего удалось сыграть так грамотно без них? Спасибо, мне нравится, что вы говорите "грамотно".

Конечно, для нас это большая потеря — два игрока, которые ведут команду, делают результат. Но нам очень важно было сыграть сегодня именно в этом составе, потому что ребята должны были вытащить из себя и сделать всё, чтобы достойно сыграть и выиграть матч. Команда готовилась, мы рады, что ребята смогли вот так сработать», — сказал Билялетдинов пресс-службе «Ак Барса».

После победы над СКА казанская команда занимает 3-е место на Востоке с 34 очками в активе. В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» 2-го ноября.