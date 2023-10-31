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    «Ак Барс» на выезде одолел СКА

    СКА — «Ак Барс»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс СКА
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на выезде обыграл СКА со счетом 3:2.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    На голы Никиты Дыняка, Дмитрия Яшкина и Дмитрия Кагарлицкого хозяева ответили точными бросками Арсения Грицюка и Василия Глотова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
    Голы: Дыняк — 3 (Лукоянов, Лямкин), 3:04 — 0:1. Грицюк — 7 (Чивилев, Пашнин), 10:49 — 1:1. Глотов — 5 (Пашнин, Рендулич), 19:50 — 2:1. Яшкин — 13, 26:02 — 2:2. Кагарлицкий — 6 (бол., Войнов, Свечников), 30:46 — 2:3Вратари: Плешков (58:34 — 59:49) — БиляловШтраф: 4 — 6Броски: 46 (14+18+14) — 21 (7+10+4)

    «Ак Барс» набрал 34 очка и занимает третьем место в турнирной таблице «Востока». У СКА 24 очка и 8-е место «Запада».

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