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    Слепышев: В КХЛ судейство не хуже, чем в НХЛ

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    Нападающий ЦСКА Антон Слепышев оценил уровень судейства в КХЛ.

    Антон Слепышев
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    Антон Слепышев

    «У меня [к судьям] нет претензий. Они уже добились прогресса. Разве что не нужно теребить шайбу на вбрасывании. Мы, игроки, концентрируемся на борьбу, а тут раз подняли руку, второй… Господи, я уже меняться хочу. Хотя это их работа, за это их тоже спрашивают.

    В НХЛ же — первое вбрасывание и поехали. Сами посмотрите. Там уже крайние съезжаются на точку. Это не такой важный элемент. Никто на этом не зацикливается, это же просто игра. В целом судейство у нас квалифицированное, не хуже НХЛ.

    Кстати, в Северной Америке я ни разу ни от кого не слышал претензий в сторону арбитров. Только один матч у нас был в плей‑офф с "Анахаймом", когда Райан Кеслер зажал щиток нашему вратарю Кэму Тэлботу, и мы пропустили. Тот матч стал переломным в серии, в седьмой игре мы уступили.

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    • Бывают какие‑то детали, но в Америке вообще не касаются судейства. У нас же постоянно говорят об арбитрах. Вечно диалог, какие‑то эмоции. Это и меня иногда касается. Но что с ними разговаривать? Если они уже приняли решение, то его не изменят», — приводит слова Слепышева «Матч ТВ».

    С 2015 по 2018 год Слепышев выступал в НХЛ за «Эдмонтон».

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