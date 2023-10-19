Слепышев: В КХЛ судейство не хуже, чем в НХЛ

Нападающий ЦСКАоценил уровень судейства в КХЛ.

«У меня [к судьям] нет претензий. Они уже добились прогресса. Разве что не нужно теребить шайбу на вбрасывании. Мы, игроки, концентрируемся на борьбу, а тут раз подняли руку, второй… Господи, я уже меняться хочу. Хотя это их работа, за это их тоже спрашивают.

В НХЛ же — первое вбрасывание и поехали. Сами посмотрите. Там уже крайние съезжаются на точку. Это не такой важный элемент. Никто на этом не зацикливается, это же просто игра. В целом судейство у нас квалифицированное, не хуже НХЛ.

Кстати, в Северной Америке я ни разу ни от кого не слышал претензий в сторону арбитров. Только один матч у нас был в плей‑офф с "Анахаймом", когда Райан Кеслер зажал щиток нашему вратарю Кэму Тэлботу, и мы пропустили. Тот матч стал переломным в серии, в седьмой игре мы уступили.

Бывают какие‑то детали, но в Америке вообще не касаются судейства. У нас же постоянно говорят об арбитрах. Вечно диалог, какие‑то эмоции. Это и меня иногда касается. Но что с ними разговаривать? Если они уже приняли решение, то его не изменят», — приводит слова Слепышева «Матч ТВ».

С 2015 по 2018 год Слепышев выступал в НХЛ за «Эдмонтон».