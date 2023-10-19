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    Овечкин впервые в карьере провел два подряд матча НХЛ без бросков в створ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Капитан «Вашингтон Кэпиалз» Александр Овечкин завершил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (1:6) без бросков в створ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    В предыдущей игре с «Калгари» (3:2 Б) лидер «Кэпиталз» тоже ни разу не бросил в створ ворот соперника.

    Овечкин впервые в карьере не нанес ни одного броска в створ в двух матчах НХЛ подряд, сообщают североамериканские СМИ.

    До этого серия Овечкина с бросками хотя бы в каждом втором матче составляла 1496 игр (с учетом плей‑офф) и являлась самой длительной в истории НХЛ с начала сезона‑1959/1960.

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    • Кроме того, 38-летний хоккеист третий раз в карьере не забросил ни одной шайбы в трех первых матчах сезона.

    Напомним, Овечкин играет в НХЛ с 2005 году.

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