Овечкин впервые в карьере провел два подряд матча НХЛ без бросков в створ

Капитан «Вашингтон Кэпиалз»завершил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (1:6) без бросков в створ.

В предыдущей игре с «Калгари» (3:2 Б) лидер «Кэпиталз» тоже ни разу не бросил в створ ворот соперника.

Овечкин впервые в карьере не нанес ни одного броска в створ в двух матчах НХЛ подряд, сообщают североамериканские СМИ.

До этого серия Овечкина с бросками хотя бы в каждом втором матче составляла 1496 игр (с учетом плей‑офф) и являлась самой длительной в истории НХЛ с начала сезона‑1959/1960.

Кроме того, 38-летний хоккеист третий раз в карьере не забросил ни одной шайбы в трех первых матчах сезона.

Напомним, Овечкин играет в НХЛ с 2005 году.