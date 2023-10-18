Тренер «Вашингтона» рассказал о причинах неудачного старта Овечкина

Главный тренервысказался о неудачной игре капитана командыв первых матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Поменять партнёров Овечкина по звену? Я много размышлял об этом в первом матче. Не думаю, что его звено сыграло хорошо в прошлой встрече. На мой взгляд, они не были проблемой, но не думаю, что они создали много моментов. Когда что-то и удавалось, это выглядело хорошо. Например, у Оши был неплохой шанс, но шайба просто просвистела мимо створа ворот.

Многие из их попыток пройти в чужую зону просто глохли — будь то потеря шайбы или передача в конёк. В эти моменты им приходилось отрабатывать в обороне, большую часть матча казалось, будто они бегали за шайбой.

Частично это касается и Алекса, но в основном — всей нашей группы атаки. Мы пытались найти больше "химии" (между игроками).

Думаю, тройка Строума была лучшей в первых двух матчах с точки зрения аналитики, продуктивности, давление, оказываемого на соперника, и создания моментов в атаке.

Мы много говорили об этом. Теоретически мы можем разбить звенья, но тогда будем поддерживать одних ребят в ущерб другим. Нам нужно просто немного потасовать игроков», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти.

Напомним, что в 2-х матчах на старте нынешнего сезона Овечкин не набрал ни одного очка и заработал показатель полезности «-1».