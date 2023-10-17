НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Калгари», Овечкин снова не забил, «Чикаго» разгромил «Торонто»

За океаном состоялся очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вашингтон» — «Калгари» — 3:2 Б

Автором победного буллита в этом матче стал нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

При этом Кузнецов, как и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, не отметился результативными действиями в основное время.

В составе «Вашингтона» одним из лучших был Мэттью Филлипс, в активе которого заброшенная шайба и результативная передача. Канадец был признан первой звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Калгари» — 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Ружичка — 1 (Хэнифин, Дюбе), 4:47 — 0:1. Дюбе — 1 (бол., Хэнифин, Ружичка), 17:12 — 0:2. Филлипс — 1 (Милано), 26:50 — 1:2. Макмайкл — 1 (Филлипс, Карлсон), 29:54 — 2:2Победный буллит: Коулмэн (Калгари), 45:56 (Вратарь)Вратари: КузнецовШтраф: Кемпер — МаркстремБроски: 10 — 6

«Вашингтон» — «Калгари» — 3:2 Б

«Коламбус» — «Детройт» — 0:4

Вратарь Джеймс Раймер оформил шатаут в своем первом матче за «Детройт». Канадец отразил 23 броска и был признан второй звездой игры.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Детройт» — 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) Голы: Гостисбеер — 1 (Велено, Мяяття), 8:51 — 0:1. Расмуссен — 1 (Комфер), 27:45 — 0:2. Ларкин — 1 (бол., Дебринкэт, Зайдер), 31:11 — 0:3. Копп — 1 (бол., Раймонд, Уолман), 32:07 — 0:4Вратари: Мартин — РаймерШтраф: 15 — 13Броски: 23 (9+4+10) — 28 (5+13+10)

«Коламбус» — «Детройт» — 0:4

«Нью-Джерси» — «Флорида» — 3:4

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков соперника и был признан второй звездой матча.

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей в эпизоде с третьим голом своей команды.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Флорида» — 3:4 (0:2, 0:1, 3:1) Голы: Райнхарт — 2 (Родригес), 3:54 — 0:1. Верхэге — 2 (Ткачак, Махура), 13:12 — 0:2. Миккола — 1 (Ткачак, Куликов), 31:18 — 0:3. Райнхарт — 3 (бол., Экман-Ларссон, Барков), 40:59 — 0:4. Хаула — 2 (бол., Д. Хьюз, Братт), 43:35 — 1:4. Маклеод — 1 (Хаула, Хольц), 48:51 — 2:4. Братт — 3 (бол., Хэмилтон), 57:37 — 3:4Вратари: Ванечек (55:46 — 57:37, 57:51) — БобровскийШтраф: 10 — 12Броски: 34 (8+12+14) — 30 (11+12+7)

«Нью-Джерси» — «Флорида» — 3:4

«Рейнджерс» — «Аризона» — 2:1

Первой звездой матч стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Россиянин отразил 26 из 27 бросков.

Лидер нью-йоркской команды Артемий Панарин записал себе в актив одну результативную передачу. Россиянин набрал 4 (1+3) очка в трех матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Аризона» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Голы: Крайдер — 4 (Зибанежад, Какко), 14:11 — 1:0. Келлер — 1 (бол., Шмальц, Кули), 25:00 — 1:1. Трочек — 1 (бол., Панарин, Фокс), 48:26 — 2:1Вратари: Шестеркин — Ингрэм (58:28 — 58:35, 59:08)Штраф: 38 — 44Броски: 28 (13+4+11) — 27 (10+9+8)

«Рейнджерс» — «Аризона» — 2:1

«Торонто» — «Чикаго» — 1:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Чикаго» — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) Голы: Энтвистл — 1 (Атанасиу, Катчук), 22:59 — 0:1. Таварес — 1 (Нюландер, Джиордано), 25:14 — 1:1. Перри — 1 (Власик, Джонс), 34:46 — 1:2. Т. Джонсон — 3 (бол., Атанасиу, Корчински), 37:05 — 1:3. Рэддиш — 1 (мен., п.в.), 59:54 — 1:4Вратари: Уолл (56:01 — 59:00, 59:02 — 59:05, 59:09 — 59:54) — СодерблумШтраф: 13 — 11Броски: 35 (7+12+16) — 31 (9+13+9)