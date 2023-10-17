Кожевников: Овечкин все равно закончит сезон с 50 забитыми шайбами

Двукратный олимпийский чемпион по хоккеювыразил мнение, что форвард «Вашингтона»может снова забить 50 голов в сезоне НХЛ.

Ранее Овечкин во встрече с «Калгари Флэймз» в 18‑й раз в карьере не нанес ни одного броска в створ ворот соперника.

«Овечкин тяжело входит в сезон, в прошлом году также начиналось, а заканчивал все равно с 50 забитыми шайбами. Надо вкатиться в сезон. Это ни о чем глобальном не говорит. Думаю, что к концу сезона все будет, как обычно — под 50 шайб», — сказал Кожевников «Матч ТВ».

Сейчас в активе Овечкина 822 гола в НХЛ. В ближайшей встрече «Вашингтон» 18 октября сыграет в гостях с «Оттавой».