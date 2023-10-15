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    Разин: Второй гол нас встряхнул, отступать было некуда

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Барысом» (3:2 ОТ).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Сегодня дневная игра. Очень плохо начали — первый период ужасный, очень много брака в передачах было. Очень много потерь в средней зоне. Второй гол нас немножко встряхнул, отступать было некуда. Дальше играли хорошо, переломили, выигрывали. Жалко, что ошибка привела к пропущенному голу, но ребятам сказал, что молодцы. Дальше играли уверенно. Конечно, в овертайме нам повезло, когда шайба попала в штангу. Но везёт тому, кто везёт.

    Как оценю выступление Никиты Михайлиса, Максима Мухаметова, которые летом перешли из системы "Барыса"? Валера Орехов есть ещё. У Михайлиса сегодня одна из лучших его игр в сезоне, я считаю. И по результату — гол плюс пас — и по самой игре. Валерка сегодня тоже хорошо играл. Правда, два раза соскочила шайба, чуть "один в ноль" в наши ворота не привёз. Хорошо, что отработал. Максу хочется пожелать больше уверенности. Всё-таки он больше в ротации, хотелось бы, чтобы побыстрее попадал в основу», — приводит слова Разина сайт «Барыса».

    «Металлург» с 29 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ после 20 встреч. «Барыс» (16 очков) идет 10-м на «Востоке».

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