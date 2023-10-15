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    «Барыс» в овертайме уступил «Металлургу» в КХЛ

    «Барыс» — «Металлург»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Металлург Мг
    «Металлург» в рамках регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил «Барыс» — 4:3 ОТ.

    «Барыс»
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    «Барыс»

    Решающий гол в овертайме забил Денис Зернов. В основное время у гостей шайбы забросили Данила Юров, Никита Гребенкин и Никита Михайлис.

    У хозяев отличились Райли Барбер, Роман Старченко и Рудольф Червени.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)
    Голы: Барбер — 8, 14:12 — 1:0. Старченко — 3 (бол., Бекетаев, Муратов), 22:40 — 2:0. Юров — 5 (бол., Зернов, Гребенкин), 25:20 — 2:1. Гребенкин — 7, 35:37 — 2:2. Михайлис — 5 (Яковлев, Петунин), 36:12 — 2:3. Червены — 2 (Старченко, Савицкий), 57:12 — 3:3. Зернов — 6 (Михайлис), 64:00 — 3:4Вратари: Шутов — НабоковШтраф: 6 — 4Броски: 32 (8+11+11+2) — 32 (9+14+8+1)

    «Металлург» с 29 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ после 20 встреч.

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    «Барыс» (16 очков) идет 10-м на «Востоке».

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