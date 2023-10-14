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    Мартемьянов: Если мы так и продолжим по крупицам собирать, будет все хорошо

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Амур
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о матче с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Содержанием игры доволен. Проявили характер, правильно играли сегодня. Во многих моментах игра была равной, где-то мы смотрелись лучше. Спешка нас немного подвела, парни горели на площадке. Но мы всё равно заработали сегодня балл — именно заработали, а не потеряли. Если мы так и продолжим по крупицам собирать, будет все хорошо.

    Доволен ли сегодня большинством? Ребята на синей линии сегодня были те, кто готовился на предсезонке и наигрывался на большинство. Удачно вошли в игру», — цитирует Мартемьянова пресс-служба хабаровского клуба.

    Казанский клуб добился 5-й победы кряду и находится на 2-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 18 встречах.

    «Амур» располагается на 9-м месте с 17 баллами.

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