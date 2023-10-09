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    Никитин: В концовке нам больше повезло, ребята заслужили это

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «В концовке нам больше повезло, ребята заслужили это. Вратари действовали здорово, большая заслуга их в том, что счёт был таким. График выхолащивает, обороняться проще на усталости, поэтому так долго ждали голов.

    У Андрея Сергеева травма, надеемся, что через неделю ему будет проще. А что касается Волкова, то в заявку у нас не из-за заброшенных шайб попадают. Саня попадал до этого в заявку, вообще не забивая. Очень рады за него, парни поддержали. Сегодня чемпионат не закончился, Саня ещё сыграет», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

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    • «Локомотив» (25 очков) лидирует в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (23) опустилось на второе место.

    Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Череповце сыграет с «Северсталью». СКА в Санкт-Петербурге примет «Локомотив». Оба матча состоятся 11 октября.

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