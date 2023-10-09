Никитин: В концовке нам больше повезло, ребята заслужили это

Главный тренерпрокомментировал победу над(1:0).

«В концовке нам больше повезло, ребята заслужили это. Вратари действовали здорово, большая заслуга их в том, что счёт был таким. График выхолащивает, обороняться проще на усталости, поэтому так долго ждали голов.

У Андрея Сергеева травма, надеемся, что через неделю ему будет проще. А что касается Волкова, то в заявку у нас не из-за заброшенных шайб попадают. Саня попадал до этого в заявку, вообще не забивая. Очень рады за него, парни поддержали. Сегодня чемпионат не закончился, Саня ещё сыграет», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» (25 очков) лидирует в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (23) опустилось на второе место.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Череповце сыграет с «Северсталью». СКА в Санкт-Петербурге примет «Локомотив». Оба матча состоятся 11 октября.