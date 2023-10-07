Квартальнов: Рад, что набираем ход

Главный тренер минскоговысказался относительно поединка против(3:2 Б).

«Хорошая игра, всем зрителям понравилась, она держала до последнего и решилась только по буллитам. Играли с хорошей командой, сейчас находится наверху в Западной конференции, здорово обороняется, умеет реализовывать свои шансы, классно играет на точке. У них много положительных качеств. Рады, что обыграли эту команду. Рад, что набираем ход. Хорошо, что наши белорусские ребята вносят весомый вклад в эти победы. Им непросто, но они молодцы — стараются.

Смит? Следующий матч он будет играть. Его готовят на эту игру. Стась? Заболел.

Перерыв перед выездом? Нам нужно отдохнуть. Ребята завтра получили выходной. Затем начнём готовиться. Нам нужно из поездки что-то привозить. Дебют Хэмилтона? Чуть-чуть волновался в начале. Но в большинстве Пинчук с его броска забросил. Он справился. Думаю, нам он поможет.

Колосов? Нам нужен вратарь, который сыграет на ноль и поможет команде. Он это и делает. Мы на него рассчитываем. Пока не знаю, начнёт ли он выездную серию. Посмотрим, ещё четыре дня до следующего матча», — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ.

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