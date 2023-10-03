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    Пакетт рассказал об отличиях КХЛ от НХЛ

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    Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт заявил, что некоторые условия в НХЛ для игроков совершенно на другом уровне, чем в КХЛ.

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    «В "Тампе" вообще паркуешь машину прямо у самолёта и поднимаешься на борт. Только на выездах в Канаду надо ещё таможню пройти. Конечно, этот аспект отличается, но в НХЛ в это вложено много денег.

    И еда в самолётах великолепная, и обслуживание как в первом классе. Всё на совершенно другом уровне, но и тут тоже хорошо.

    Это большое дело, но на него нужно очень много денег. Многие вещи похожи — еда, в отеле нас кормят завтраком и обедом. Многое похоже. В НХЛ уровень, конечно, выше — так у них и денег больше, но остальное похоже», — сказал Пакетт Чемпионату.

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    • «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 20-ю очками в активе. Пакетт провел 13 матчей в нынешнем сезоне и набрал 5 (2+3) очков.

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