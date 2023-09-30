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    «Сочи» в гостях обыграл «Торпедо»

    «Торпедо» — «Сочи»: счет матча 2:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Сочи
    «Сочи» на выезде одержал победу над «Торпедо» со счетом 5:2 во встрече регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    На хет-трик Борны Рендулича, а также голы Кирилла Рассказова и Матвея Мичкова хозяева ответили точными бросками Андрея Белевича и Бобби Линча.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» — 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)
    Голы: Рендулич — 6 (Завгородний, Криштоф), 8:26 — 0:1. Белевич — 3 (Линч, Веряев), 11:21 — 1:1. Рассказов — 2 (Мичков, Тянулин), 12:43 — 1:2. Линч — 1 (бол., Ларионов), 34:40 — 2:2. Мичков — 3 (Манухов, Гараев), 46:53 — 2:3. Рендулич — 7 (бол., Грэм), 49:24 — 2:4. Рендулич — 8 (Завгородний), 53:59 — 2:5Вратари: Гуска (Кульбаков, 12:43) — БердинШтраф: 14 — 12Броски: 40 (16+12+12) — 34 (8+7+19)

    «Торпедо» прервало четырехматчевую победную серию. Команда занимает первое место на «Западе», набрав 19 очков в 12 играх. «Сочи» находится на четвертой строчке (16 очков).

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