Мартемьянов о поражении «Амура»: На буллиты уже не было свежести

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:3 Б).

«Первый период, конечно, "Нефтехимик" поддавил, очень мощно всегда команда играет дома. В перерыве сделали небольшие корректировочки. Я считаю, второй период был за нами, в третьем нахватали ненужных удалений, наша команда наелась в меньшинстве.

Не хватило на овертайм, на буллиты, уже не было свежести. Но очко взяли. Считаю, это большой плюс, что можно извлечь из этой игры», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

После этого поражения «Амур» занимает 10-е место в таблице Востока с 9-ю очками в активе. В следующем матче хабаровчане сыграют 29-го сентября с «Куньлунем».