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    Мартемьянов о поражении «Амура»: На буллиты уже не было свежести

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Амур
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:3 Б).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Первый период, конечно, "Нефтехимик" поддавил, очень мощно всегда команда играет дома. В перерыве сделали небольшие корректировочки. Я считаю, второй период был за нами, в третьем нахватали ненужных удалений, наша команда наелась в меньшинстве.

    Не хватило на овертайм, на буллиты, уже не было свежести. Но очко взяли. Считаю, это большой плюс, что можно извлечь из этой игры», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

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    • После этого поражения «Амур» занимает 10-е место в таблице Востока с 9-ю очками в активе. В следующем матче хабаровчане сыграют 29-го сентября с «Куньлунем».

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