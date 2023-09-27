«Нефтехимик» — «Амур»: счет матча 3:2 по буллитам, обзор голов

В очередном матче регулярного чемпионата сошлись. Игра получилась очень упорной, основное время завершилось со счетом 2:2, а победу в серии буллитов праздновала команда Олега Леонтьева.

Шайбы в составе хозяев забрасывали Никита Сетдиков и Наиль Якупов, у «Амура» забивали Дмитрий Шевченко, Ян Дрозг.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехими» — «Амур» 3:2 по буллитам (1:0, 1:2, 0:0, 0:0) Голы: Сетдиков -1 (бол., Дергачев, Белозеров), 17:22 — 1:0, Якупов — 1 (Сидоров, Камара), 23:33 — 2:0, Шевченко — 1 (мен., Коршков, Ли) — 2:1, Дрозг — 1 (мен., Рылов, Мищенко) — 2:2Вратари: Гарипов — ЛозебниковБроски: 26 (12+14+10+0) — 29 (8+15+6+0)Штрафы: 6 — 10

В следующей игре «Нефтехимик» сразится с магнитогорским «Металлургом» на выезде, а «Амур» отправится в Китай к «Куньлуню».