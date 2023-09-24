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    Малкин: Прошлый сезон был для «Питтсбурга» очень разочаровывающим

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз
    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ-2023/24.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    «Мы сильно изменились в этом году. Надеюсь, это поможет команде стать сильнее и лучше. Мы, конечно, недовольны прошлым годом. Эта организация, владельцы, тренеры, игроки — мы здесь, чтобы побеждать.

    Прошлый сезон был для нас очень разочаровывающим. Теперь мы смотрим вперед. Появились новые игроки. Мы стараемся становиться лучше с каждым днем», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.

    В сезоне-2022/2023 Малкин отыграл в 82 встречах, в которых забил 27 голов и сделал 56 результативных передач. В общей сложности форвард набрал 83 очка.

    Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября.

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