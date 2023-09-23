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    «Лада» разобралась с «Куньлунем» в матче КХЛ

    «Лада» — «Куньлунь»: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Куньлунь Ред Стар
    В очередном поединке регулярного чемпионата КХЛ «Лада» на своем поле справилась с «Куньлунем» со счетом 5:1.

    «Лада»
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    «Лада»

    В составе «Лады» голами отметились Остап Сафин, Алексей Ожгихин, Павел Колтыгин, Донат Стальнов и Скотт Космачук. За «Куньлунь» забил Нолан Мойл.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Сафин — 3, 6:31 — 1:0. Ожгихин — 1 (Сафин, Колтыгин), 8:57 — 2:0. Мойл — 2 (Локхарт), 10:45 — 2:1. Колтыгин — 1 (мен., Калабушкин, Джозефс), 26:58 — 3:1. Стальнов — 1 (Грошев, Червоненко), 44:23 — 4:1. Космачук — 3 (Джозефс), 47:58 — 5:1Нереализованный буллит: Ожгихин (Лада), 58:43 (Вратарь)Вратари: Подъяпольский — СмитШтраф: 14 — 6Броски: 42 (11+17+14) — 25 (8+9+8)

    «Лада» одержала четвертую победу подряд и с 13 очками вышла на второе место в Восточной конференции.

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