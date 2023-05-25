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    Швейцария — Германия: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.05.2023 в 16:20 начнется матч в 1/4 финала ЧМ-2023 по хоккею Швейцария — Германия

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Швейцарии Сборная Германии
    В 16:20 25.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Швейцария — Германия в 1/4 финала ЧМ-2023 по хоккею.

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    Последний матч: «Германия» — «Швейцария» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Швейцария»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Швейцария — Германия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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