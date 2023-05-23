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    Швеция — США: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.05.2023 в 16:20 начнется матч в группе A чемпионата мира по хоккею-2023 Швеция — США

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Швеции Сборная США
    Швеция и США начнут матч в 16:20 в группе A чемпионата мира по хоккею-2023, 23.05.2023.

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    Последний матч: «США» — «Швеция» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Швеция» — «США» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.40.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «США»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Швеция — США.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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