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    Кто выиграет «Группу А»?

    Швеция — США. Ставка (к. 4.40) и прогноз на матч чемпионата мира, 23 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — США
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    Швеция
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Швеция будет принимать США. Игра пройдет на «Тампере Дек Арене» 23 мая. Начало встречи — в 16:20 мск. Швеция — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа A 23 Мая 2023 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 16:20 США США
  • Вашингтон
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    Швеция

    Шведы на этом турнире смотрятся более, чем приемлемо и наконец-то за несколько последних лет представляют собой реальную силу.

    За весь турнир подопечные Халлана потеряли всего лишь одно очков в матче против сборной Финляндии на старте группового этапа.

    Коэффициенты матча Швеция — США

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  • 2.034.103.20Бонус$9500
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    Разница заброшены и пропущенных шайб составляет всего лишь «плюс 20», но уверенность в действиях «тре крунур» видна невооруженным глазом.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    В последнем поединке группового этапа сборная Швеции поспорит с американцами за первое место в группе А и более высокий посев при формировании пар плей-офф.

    США

    Сборная США просто превосходно смотрится на этом турнире и безоговорочно выигрывает групповой турнир среди всех участников этого первенства.

    Куинн выстроил хороший атакующий хоккей на запредельных скоростях, который пока что неподвластен никому.

    В матче против шведов можно будет понаблюдать за игрой настоящих мастеров, и победа в предстоящем поединке добавит статуса тому, кто выйдет победителем этой встречи.

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    Шансы у американцев на завершение группового этапа со стопроцентным результатом набранных очков весьма велики.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.16, на ничью — 4.40, на гостей — 3.11.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: В этой игре букмекеры делают ставки на шведов, но вероятность ничьи в основное время матч очень большая.

    Альтернативный прогноз: В поединке не предвидится большого количества голов.

    Ставка: Х с коэффициентом 4.40.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.00.

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    Швеция — США: прогноз, ставка (4.40), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на хоккей. Кто выиграет «Группу А»?
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