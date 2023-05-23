В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Швеция будет принимать США. Игра пройдет на «Тампере Дек Арене» 23 мая. Начало встречи — в 16:20 мск. Швеция — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Шведы на этом турнире смотрятся более, чем приемлемо и наконец-то за несколько последних лет представляют собой реальную силу.

За весь турнир подопечные Халлана потеряли всего лишь одно очков в матче против сборной Финляндии на старте группового этапа.

Коэффициенты матча Швеция — США 1X2Новым игрокам 2.034.103.20Бонус$9500

Разница заброшены и пропущенных шайб составляет всего лишь «плюс 20», но уверенность в действиях «тре крунур» видна невооруженным глазом.

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В последнем поединке группового этапа сборная Швеции поспорит с американцами за первое место в группе А и более высокий посев при формировании пар плей-офф.

США

Сборная США просто превосходно смотрится на этом турнире и безоговорочно выигрывает групповой турнир среди всех участников этого первенства.

Куинн выстроил хороший атакующий хоккей на запредельных скоростях, который пока что неподвластен никому.

В матче против шведов можно будет понаблюдать за игрой настоящих мастеров, и победа в предстоящем поединке добавит статуса тому, кто выйдет победителем этой встречи.

Шансы у американцев на завершение группового этапа со стопроцентным результатом набранных очков весьма велики.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.16, на ничью — 4.40, на гостей — 3.11.

Прогноз и ставка

Прогноз: В этой игре букмекеры делают ставки на шведов, но вероятность ничьи в основное время матч очень большая.

Альтернативный прогноз: В поединке не предвидится большого количества голов.

Ставка: Х с коэффициентом 4.40.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.00.