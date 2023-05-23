Швеция
Шведы на этом турнире смотрятся более, чем приемлемо и наконец-то за несколько последних лет представляют собой реальную силу.
За весь турнир подопечные Халлана потеряли всего лишь одно очков в матче против сборной Финляндии на старте группового этапа.
Коэффициенты матча Швеция — США
Разница заброшены и пропущенных шайб составляет всего лишь «плюс 20», но уверенность в действиях «тре крунур» видна невооруженным глазом.
В последнем поединке группового этапа сборная Швеции поспорит с американцами за первое место в группе А и более высокий посев при формировании пар плей-офф.
США
Сборная США просто превосходно смотрится на этом турнире и безоговорочно выигрывает групповой турнир среди всех участников этого первенства.
Куинн выстроил хороший атакующий хоккей на запредельных скоростях, который пока что неподвластен никому.
В матче против шведов можно будет понаблюдать за игрой настоящих мастеров, и победа в предстоящем поединке добавит статуса тому, кто выйдет победителем этой встречи.
Шансы у американцев на завершение группового этапа со стопроцентным результатом набранных очков весьма велики.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.16, на ничью — 4.40, на гостей — 3.11.
Прогноз и ставка
Прогноз: В этой игре букмекеры делают ставки на шведов, но вероятность ничьи в основное время матч очень большая.
Альтернативный прогноз: В поединке не предвидится большого количества голов.
Ставка: Х с коэффициентом 4.40.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.00.