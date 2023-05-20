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    Латвия разгромила Казахстан на ЧМ-2023

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Латвии Сборная Казахстана
    В матче группы В чемпионата мира 2023 года сборная Латвии обыграла Казахстан со счетом 7:0.

    сборная Латвии
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    сборная Латвии

    Дублем отметился Родриго Аболс. Также по голу записали на свой счет Рихард Букартс, Оскар Батня, Мартиньш Дзиеркалс, Микс Индрашис и Каспарс Даугавиньш.

    Чемпионат мира. Группа B
    Казахстан — Латвия — 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
    Голы: Рих. Букартс — 4 (бол., Дзиеркалс, Якс), 15:39 — 0:1. Батня — 2 (Зиле), 17:19 — 0:2. Дзиеркалс — 2 (Батня, Роб. Букартс), 21:13 — 0:3. Аболс — 3 (Даугавиньш, Балцерс), 29:05 — 0:4. Индрашис — 1 (Рих. Букартс, Фрейбергс), 39:54 — 0:5. Даугавиньш — 2 (Балцерс, Аболс), 49:50 — 0:6. Аболс — 4 (бол., Балцерс, Даугавиньш), 51:40 — 0:7Вратари: Шутов (Бояркин, 40:00) — СиловШтраф: 10 — 6Броски: 16 (6+6+4) — 34 (9+11+14)

    Латвия занимает четвертое место, набрав 11 очков. Казахстан находится на шестой позиции.

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