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    Венгрия — Финляндия: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.05.2023 в 16:20 начнется матч в группе A чемпионата мира по хоккею-2023 Венгрия — Финляндия

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Финляндии
    Венгрия и Финляндия начнут матч в 16:20 в группе A чемпионата мира по хоккею-2023, 19.05.2023.

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    Последний матч: «Финляндия» — «Венгрия» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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