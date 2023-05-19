В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Венгрия будет принимать Финляндию. Игра пройдет на «Тампере Дек Арене» 19 мая. Начало встречи — в 16:20 мск. Венгрия — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия

Сборная Венгрии уже выполнила задачу минимум на этом турнире, победив хотя бы в одном матче, но аппетит приходит во время еды.

Если есть возможность продолжать побеждать и дальше, то почему бы не попробовать это сделать и в оставшихся поединках.

Правда игра со сборной Финляндии не лучший варианта для этого. Вероятность того, что венгры смогут уйти со льда без разгрома крайне низка.

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Венгры уже проиграли два раза с одинаковым счетом 1:7 сборным США и Финляндии, поэтому никто не удивится, если коллектив Константина проиграет с таким же счетом и хозяевам турнира.

Финляндия

Финны откровенно слабо играют на этом чемпионате мира, и причины такой слабой игры пока что малообъяснимы.

В последнем проведенном поединке подопечные Ялонена едва не потерпели очередной удар от сборной Франции, которая отгрузила в ворота действующих чемпионов мира три шайбы, но финны вовремя опомнились и отправили пять голов в ворота соперника.

Крайне нервозная игра, которая не прибавляет уверенности горячим финским парням. На данный момент времени у них даже отрицательная разница заброшенных и пропущенных шайб — «мину один». В матче против венгров нужно исправлять сложившуюся ситуацию.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 29.00, на ничью — 22.00, на гостей — 1.03.

Прогноз и ставка

Прогноз: Здесь даже не обсуждается победа финской сборной, а точнее разгром венгров.

Альтернативный прогноз: Голов будет уйма, поэтому только «тотал больше».

Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 2.06.

Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 1.90.