Венгрия
Сборная Венгрии уже выполнила задачу минимум на этом турнире, победив хотя бы в одном матче, но аппетит приходит во время еды.
Если есть возможность продолжать побеждать и дальше, то почему бы не попробовать это сделать и в оставшихся поединках.
Правда игра со сборной Финляндии не лучший варианта для этого. Вероятность того, что венгры смогут уйти со льда без разгрома крайне низка.
Венгры уже проиграли два раза с одинаковым счетом 1:7 сборным США и Финляндии, поэтому никто не удивится, если коллектив Константина проиграет с таким же счетом и хозяевам турнира.
Финляндия
Финны откровенно слабо играют на этом чемпионате мира, и причины такой слабой игры пока что малообъяснимы.
В последнем проведенном поединке подопечные Ялонена едва не потерпели очередной удар от сборной Франции, которая отгрузила в ворота действующих чемпионов мира три шайбы, но финны вовремя опомнились и отправили пять голов в ворота соперника.
Крайне нервозная игра, которая не прибавляет уверенности горячим финским парням. На данный момент времени у них даже отрицательная разница заброшенных и пропущенных шайб — «мину один». В матче против венгров нужно исправлять сложившуюся ситуацию.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 29.00, на ничью — 22.00, на гостей — 1.03.
Прогноз и ставка
Прогноз: Здесь даже не обсуждается победа финской сборной, а точнее разгром венгров.
Альтернативный прогноз: Голов будет уйма, поэтому только «тотал больше».
Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 2.06.
Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 1.90.