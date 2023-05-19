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    Финны устроят разгром венграм?

    Венгрия — Финляндия. Прогноз, ставка (к. 1.87) на матч чемпионата мира, 19 мая 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею-2023 Прогнозы на сборную Финляндии
    Прогноз и ставки на Венгрия — Финляндия
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    Финляндия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Венгрия будет принимать Финляндию. Игра пройдет на «Тампере Дек Арене» 19 мая. Начало встречи — в 16:20 мск. Венгрия — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Венгрия

    Сборная Венгрии уже выполнила задачу минимум на этом турнире, победив хотя бы в одном матче, но аппетит приходит во время еды.

    Если есть возможность продолжать побеждать и дальше, то почему бы не попробовать это сделать и в оставшихся поединках.

    Правда игра со сборной Финляндии не лучший варианта для этого. Вероятность того, что венгры смогут уйти со льда без разгрома крайне низка.

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    Венгры уже проиграли два раза с одинаковым счетом 1:7 сборным США и Финляндии, поэтому никто не удивится, если коллектив Константина проиграет с таким же счетом и хозяевам турнира.

    Финляндия

    Финны откровенно слабо играют на этом чемпионате мира, и причины такой слабой игры пока что малообъяснимы.

    В последнем проведенном поединке подопечные Ялонена едва не потерпели очередной удар от сборной Франции, которая отгрузила в ворота действующих чемпионов мира три шайбы, но финны вовремя опомнились и отправили пять голов в ворота соперника.

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    Крайне нервозная игра, которая не прибавляет уверенности горячим финским парням. На данный момент времени у них даже отрицательная разница заброшенных и пропущенных шайб — «мину один». В матче против венгров нужно исправлять сложившуюся ситуацию.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 29.00, на ничью — 22.00, на гостей — 1.03.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Здесь даже не обсуждается победа финской сборной, а точнее разгром венгров.

    Альтернативный прогноз: Голов будет уйма, поэтому только «тотал больше».

    Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 2.06.

    Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 1.90.

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    Венгрия — Финляндия: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на хоккей. Финны устроят разгром венграм?
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