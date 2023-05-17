начнут матч в 20:20 в группе A чемпионата мира по хоккею-2023, 17.05.2023.

Последний матч: «Франция» — «Финляндия» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Финляндия» — «Франция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

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