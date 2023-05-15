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    Германия — США: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.05.2023 в 16:20 начнется матч в группе A чемпионата мира по хоккею-2023 Германия — США

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Германии Сборная США
    В 16:20 15.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Германия — США в группе A чемпионата мира по хоккею-2023.

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    Последний матч: «США» — «Германия» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Германия» — «США» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Германия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Германия — США.

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