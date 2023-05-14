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    Сборная Финляндии обыграла Германию на ЧМ-2023

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Финляндии Сборная Германии Сборная Латвии Сборная Словакии
    Сборная Финляндии одержала победу над командой Германии (4:3) в матче группы А чемпионата мира 2023 года

    Финляндия — Германия
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    Финляндия — Германия

    В составе победителей дубль оформил Сакари Маннинен, еще по разу отметились Джоэль Армиа и Микко Лехтонен.

    За немецкую команду шайбы забросили Марцель Небельс, Кай Висман и Джон-Джейсон Петерка.

    ЧМ-2023. Группа A
    Германия — Финляндия — 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
    Голы: Армиа — 1 (Какко, Мяяття), 9:30 — 0:1. Небельс — 1 (Фишбух, Кастнер), 17:45 — 1:1. Висманн — 1 (Кастнер, Небельс), 32:26 — 2:1. Маннинен — 1 (Капанен, Койвисто), 34:09 — 2:2. Маннинен — 2 (бол., Рантанен, Лехтонен), 35:56 — 2:3. Петерка — 1 (бол., Кахун, Тиффельс), 39:41 — 3:3. Лехтонен — 1 (Рантанен, Хартикайнен), 52:45 — 3:4Вратари: Штральмайер (58:07 — 58:54, 59:13 — 59:30, 59:41) — ОлкинуораБроски: 13 (5+5+3) — 25 (7+8+10)Штраф: 4 — 8

    Финляндия набрала 3 очка в двух матчах и занимает 4-е место в группе А, Германия — 7-я (0 очков).

    В следующем матче финны 15 мая встретятся со Швецией, а немцы в этот же день сыграют с США.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    В матче группы В сборная Словакии одержала победу над командой Латвии — 2:1.

    В составе победителей отличились Матуш Сукель и Марек Гривик.

    За проигравших отметился голом Родриго Аболс.

    ЧМ-2023. Группа B
    Словакия — Латвия — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Сукель — 1 (Цегларик), 0:44 — 1:0. Аболс — 1, 36:51 — 1:1. Гривик — 1 (Кох, Паник), 50:04 — 2:1Вратари: Шкорванек — Силов (58:24)Броски: 29 (15+6+8) — 28 (8+11+9)Штраф: 10 — 2

    Сборная Словакии с 3 очками в 2 матчах занимает четвертое место в группе В и 15 мая сыграет с Канадой.

    Латвия находится на 7-й строчке (0 очков) и в следующей игре встретится с Чехией (15 мая).

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