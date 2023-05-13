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    Торонто — Флорида: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.05.2023 в 02:00 начнется матч в Кубке Стэнли Торонто — Флорида

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 13.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Торонто — Флорида в Кубке Стэнли.

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    Последний матч: «Флорида» — «Торонто» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торонто» — «Флорида» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Торонто»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торонто — Флорида.

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