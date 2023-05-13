В пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Торонто» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 13 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

После серии мрачных и моментами невезучих матчей, которые подвели «Торонто» вплотную к вылету, канадцам удалось добиться выездной победы — 2:1 и сократить разрыв во все еще катастрофической серии — 1:3.

За три периода последнего матча «Торонто» нанес 25 бросков в створ. По этому показателю он шел синхронно с «Флоридой». Реализация ударов «Лифс» подскочила к средним 8% — неплохой результат, учитывая, что в воротах по-прежнему царит Бобровский.

На раме «Торонто» же стоял Джозеф Уолл, который подменяет травмированного Самсонова. Молодой вратарь провел близкий к идеальному матч: совершил 24 сэйва и показал высокий процент отраженных бросков — 96%.

Все прогнозы на НХЛ

Традиционно для матчей этой серии «Торонто» повел в счете. На 3-й минуте второго периода большинство реализовал Вильям Нюландер, а на 10-й минуте третьих двадцати гол впечатал Митч Марнер. Так, лидеры «Лифс» зарешали в нужный момент, а соперник не успел на сто процентов прийти в сознание.

«Флорида»

После трех подряд побед «Флорида» получила крайне соблазнительный шанс квалифицироваться в полуфинал раньше остальных. Но поражение в Санрайзе в четвертой игре (1:2) переносит серию в Канаду, где гостям гарантированно не будет комфортно.

В три периода последнего матча «Флорида» вложила 25 ударов в створ, реализация которых дошла всего до 4%. Столько же бросков в свои ворота получил Сергей Бобровский, кипер «Пантерз» отразил 23 из них — 92%.

По ходу игры команда Пола Мориса 11 раз зарядила мимо цели. По этому показателю она также шла вровень с «Лифс», а вот по удалениям «Флорида» имеет небольшой перевес — 9:8. В матче было достаточно грубостей, но на передний план выходит замес после финальной сирены. Это к вопросу о заряженности соперников на пятый заход.

Как и в предыдущих играх, «Пантерз» пропустили первыми. Во втором и третьем периоде они получили по одной шайбе, а ответить смогли на 12-й минуте третьих двадцати. Большинство реализовал Сэм Рейнхарт, набравший в плей-офф 8 очков (6+2).

Коэффициенты

На «Торонто» букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью — 4.70, а на «Флориду» — 3.00.

Прогноз

Победа «Торонто» рано или поздно должна была случиться. И вот произошло это при безнадежных 0:3 в серии. Благодаря ей «Лифс» получили жизненно важный глоток кислорода, и теперь готовы закуситься в Канаде еще за один плюсовой результат.

Кажется, исход этого противостояния предрешен, в скором времени «Торонто» прикончат, но едва ли команда Кифа захочет сразиться дома. Разогревшись в гостях, она устроит жару на «Скотиабанк Арене» и отсрочит отпуск .

Ставка

При своих трибунах «Мэйпл Лифс» станут фаворитами, но грохнуть «Флориду» получится в «низовом» раунде, учитывая, что результативность последних матчей стремительно рухнула. Наши прогноз и ставка — «Торонто» не проиграет + ТМ 7.5 за 2.01.

Еще один хороший вариант для ставки — «Торонто» победит — с коэффициентом 2.00. В прошлом матче канадцы уложили «Флориду» в основное время, а значит, лишних нервов, уничтожающихся овертаймами, они постараются избежать и дома.