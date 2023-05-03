Тренер ЦСКА Кравчук: Хоккей растет, развивается, ему нужно отдавать все

Тренеррассказал об успешных результатах наставникаи московских армейцев

«Есть объяснение такому феномену последних лет, что звёзды НХЛ, такие как Сергей Фёдоров и Игорь Ларионов, уже в не самом молодом возрасте без опыта тренерской работы приходят тренировать в КХЛ и разрывают лигу? Я хочу сказать, что мы никого не разрываем.

В КХЛ очень хорошие команды, против которых нам приходилось играть и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. Мы учимся. Мы также учимся у них.

КХЛ — это непростая школа. Это колоссальная ответственность, потому что хоккей изменился, лига изменилась, требования изменились.

Многое меняется на ходу. Хоккей растёт, развивается. Ему нужно отдавать всё. Это живой организм. Если ты платишь игре, игра платит тебе», — приводит слова Кравчука «Известия».

Напомним, что Сергей Федоров стал главным тренером ЦСКА в сезоне 2021/2022 и сходу завоевал Кубок Гагарина. В нынешнем сезоне наставник выиграл второй кубок подряд.

Ларионов дошел до второго раунда плей-офф КХЛ с «Торпедо».