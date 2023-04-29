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    Есмантович оценил работу главного тренера ЦСКА Сергея Федорова

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о состоянии главного тренера команды Сергея Федорова, отметив, что он выжатый как лимон.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Хочу сказать что-то Сергею Федорову? Нечего говорить. Он выжатый как лимон. Пусть отдыхает. Это лучший тренер в КХЛ. Я лучший менеджер? Не мне решать. Отпущу его в сборную? В сборную всех отдадим. Это святое. Для сборной всё, абсолютно всё.

    Кто первым поздравил? Супруга. Как буду праздновать? Будем много выпивать. В Москву сразу или в Казани останусь? В Москву, конечно. Часик повеселимся, выпьем из кубка шампанского, примерим кепки — и домой», — приводит слова Есмантовича «Бизнес Online».

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