Есмантович оценил работу главного тренера ЦСКА Сергея Федорова

Президентрассказал о состоянии главного тренера команды, отметив, что он выжатый как лимон.

«Хочу сказать что-то Сергею Федорову? Нечего говорить. Он выжатый как лимон. Пусть отдыхает. Это лучший тренер в КХЛ. Я лучший менеджер? Не мне решать. Отпущу его в сборную? В сборную всех отдадим. Это святое. Для сборной всё, абсолютно всё.

Кто первым поздравил? Супруга. Как буду праздновать? Будем много выпивать. В Москву сразу или в Казани останусь? В Москву, конечно. Часик повеселимся, выпьем из кубка шампанского, примерим кепки — и домой», — приводит слова Есмантовича «Бизнес Online».

Напомним, что ЦСКА сыграл 7 матчей в 3-х сериях плей-офф сезона 2022/2023 года. В 7-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА обыграл «Ак Барс» (3:2).