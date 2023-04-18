Свечников может пропустить начало следующего сезона

Нападающий «Каролины»признался, что может не успеть восстановиться к началу нового сезона.

В начале марта российский хоккеист получил серьезную травму колена.

«Врач сказал, что восстановление займет от шести до девяти месяцев. С момента, когда я получил травму, до нового сезона оставалось семь месяцев. Надеюсь, к этому времени я буду готов.

Ничего серьезного не произошло. Я просто катался, и мое колено вдруг ушло в сторону. Так я и получил травму. Операция прошла успешно.

Первые пару недель было трудно и немного больно, но потом все нормализовалось. Я выполняю упражнения, тренируюсь каждый день», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

В сезоне-2022/2023 Свечников набрал 55 (23+32) очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ.