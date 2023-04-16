Генменеджер «Вашингтона»: Я разочарован игрой Кузнецова

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз»признался, что его разочаровала игра российского нападающегов этом сезоне.

«Я разочарован. Я думаю, что этот сезон был не таким хорошим, как прошлый. Мне понравился его прошлый год, он играл хорошо.

Но по какой-то причине он до сих пор не нашел то, что нужно. Я имею в виду, что есть моменты, когда я думал, что он играл хорошо, но в целом он хуже показал себя в этом году», — приводит слова Маклеллана The Hockey News.

Кузнецов в текущем сезоне провел в регулярном чемпионате НХЛ 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.

«Вашингтон» впервые за девять лет на попал в плей-офф НХЛ, заняв всего лишь 13-е место в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что Кузнецов может покинуть «Вашингтон».