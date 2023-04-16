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    Генменеджер «Вашингтона»: Я разочарован игрой Кузнецова

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан признался, что его разочаровала игра российского нападающего Евгения Кузнецова в этом сезоне.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Я разочарован. Я думаю, что этот сезон был не таким хорошим, как прошлый. Мне понравился его прошлый год, он играл хорошо.

    Но по какой-то причине он до сих пор не нашел то, что нужно. Я имею в виду, что есть моменты, когда я думал, что он играл хорошо, но в целом он хуже показал себя в этом году», — приводит слова Маклеллана The Hockey News.

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    • Кузнецов в текущем сезоне провел в регулярном чемпионате НХЛ 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.

    «Вашингтон» впервые за девять лет на попал в плей-офф НХЛ, заняв всего лишь 13-е место в Восточной конференции.

    Ранее сообщалось, что Кузнецов может покинуть «Вашингтон».

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