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    Овечкин назвал причины неудачной игры «Вашингтона» в нынешнем сезоне НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оценил игру команды в регулярном чемпионате НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Не думаю, что мы были достаточно последовательны, чтобы добиться успеха. Мы выигрывали матч, затем проигрывали. Нужно двигаться дальше. Но, знаете, есть много причин, почему мы не смогли добиться успеха.

    Много травм, звенья постоянно менялись. У нас есть много здоровых молодых игроков, их ставили в ужасные звенья. Нам нужно найти "химию", найти разные способы добиться успеха», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

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    • Напомним, что «Вашингтон» не вышел в плей-офф НХЛ, заняв 13-е место в Восточной конференции с 80-ю очками в активе.

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