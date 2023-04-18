Крикунов о победе «Ак Барса»: Все зависит от маленьких нюансов, казанцам фартануло в этом матче

Бывший главный тренер московскогоподелился впечатлениями от первого матча финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина(4:1).

«Начало серии очень интересное. ЦСКА в начале играл очень активно, казанцы забили в меньшинстве. "Ак Барсу" фартануло в этом моменте, конечно. Армейцы сравняли счёт, но немного сбавили, и казанцы наказали ЦСКА. Это две опытные боевитые команды. Серия в целом должна быть интересной.

Казалось бы, счёт в матче большой, но сама игра абсолютно равная, может быть, в некоторых аспектах ЦСКА выглядел сильнее. (Голкипер ЦСКА) Рейдеборн выглядел в матче не очень, а Билялов у "Ак Барса" показал отличную игру, выглядел сильнее шведа.

Вся серия зависит от маленьких нюансов. Мы же видим, как обе команды наваливаются, звенья меняются, но всё идёт до логического завершения.

Шипачёв — тот игрок, который строит игру своей тройки абсолютно сам. Если у него часто меняются партнёры, это плохо сказывается на его игре. Бывало, что у него не шла игра, я менял их тройку и потом собирал обратно.

Он даже сам пришёл ко мне один раз и сказал: "Владимир Васильевич, а чего вы нас не разобьёте, мы же начали играть после такого". Я отвечал, что терплю и, если вдруг не пойдёт игра, сделаю по-другому. Вадим сам договаривается с партнёрами, говорит, где и кто должен быть. Из-за этого и получаются такие передачи, казалось, что никто не видит её (передачу), это невозможно, а она уже у него в голове. Его не надо дёргать и менять ему партнёров.

Если партнёр выполняет договорённости с Вадимом, он получит шайбу в самой атакующей точке. Такого игрока всегда нужно использовать», — приводит слова Крикунова «РИА Новости».

Следующий матч финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет 19 апреля в Казани.