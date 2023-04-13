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    Президент КХЛ заявил, что со следующего сезона планируется ввести перекрестный плей-офф

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    Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о нововведении в плей-офф КХЛ со следующего сезона. Лига планирует ввести перекрестный плей-офф со второго раунда.

    Алексей Морозов
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    Алексей Морозов

    «Перекрёстный плей-офф? У нас давно поднимается эта тема. Мы долго работали в этом году над проведением опросов по данной теме, собирали различные мнения.

    Сейчас ФХР должна утвердить состав участников, и следующим этапом будет утверждение системы проведения плей-офф. По этому плану плей-офф начинается перекрёстным со второго раунда.

    Большинство клубов проголосовало за этот вариант. Восемь клубов не поддержало идею. Теперь ФХР должна утвердить структуру проведения чемпионата», — передает слова Морозова Чемпионат.

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