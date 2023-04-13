Президент КХЛ заявил, что со следующего сезона планируется ввести перекрестный плей-офф

Президент КХЛсообщил о нововведении в плей-офф КХЛ со следующего сезона. Лига планирует ввести перекрестный плей-офф со второго раунда.

«Перекрёстный плей-офф? У нас давно поднимается эта тема. Мы долго работали в этом году над проведением опросов по данной теме, собирали различные мнения.

Сейчас ФХР должна утвердить состав участников, и следующим этапом будет утверждение системы проведения плей-офф. По этому плану плей-офф начинается перекрёстным со второго раунда.

Большинство клубов проголосовало за этот вариант. Восемь клубов не поддержало идею. Теперь ФХР должна утвердить структуру проведения чемпионата», — передает слова Морозова Чемпионат.

Напомним, что 13 апреля совет директоров КХЛ утвердил состав участников на следующий сезон. «Лада» вернется в главный российский чемпионат спустя 5 лет.