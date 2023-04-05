Шипачев: «Ак Барс» сегодня взял то, что плохо лежит и воспользовался ошибками

Нападающий казанскогопрокомментировал победу над омским(3:2 ОТ) в третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

«Плохо начали, с 0:2. Очень рад, что доборолись до конца и выиграли в овертайме. Молодцы — ребята, которые играют в меньшинстве.

Перебегал ли "Авангард" нас? Тяжеловато было, тепло на арене. Были у нас моменты хорошие, с линии ворот выносил шайбу сопернику. Можно сказать, что "Ак Барс" сегодня взял то, что плохо лежит и воспользовался ошибками. Обе команды удалялись — мы удалениями воспользовались.

Радулов назвал Ткачева лучшим игроком КХЛ, а я назову Радулова. Он наша батарейка, красавец! Билялетдинов нас подзарядил, особенно перед третьим периодом», — цитирует Шипачёва Sport24.

Таким образом, счет в серии составляет 2:1 в пользу казанцев. 7 апреля команды сыграют в четвертый раз.