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    Шипачев: «Ак Барс» сегодня взял то, что плохо лежит и воспользовался ошибками

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Авангард
    Нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал победу над омским «Авангардом» (3:2 ОТ) в третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    «Плохо начали, с 0:2. Очень рад, что доборолись до конца и выиграли в овертайме. Молодцы — ребята, которые играют в меньшинстве.

    Перебегал ли "Авангард" нас? Тяжеловато было, тепло на арене. Были у нас моменты хорошие, с линии ворот выносил шайбу сопернику. Можно сказать, что "Ак Барс" сегодня взял то, что плохо лежит и воспользовался ошибками. Обе команды удалялись — мы удалениями воспользовались.

    Радулов назвал Ткачева лучшим игроком КХЛ, а я назову Радулова. Он наша батарейка, красавец! Билялетдинов нас подзарядил, особенно перед третьим периодом», — цитирует Шипачёва Sport24.

    Таким образом, счет в серии составляет 2:1 в пользу казанцев. 7 апреля команды сыграют в четвертый раз.

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