«Сан-Хосе» продлил контракт с российским защитником

«Сан-Хосе Шаркс» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником

Новое соглашение рассчитано на два года. За это время российский защитник заработает 2,5 миллиона долларов.

«Мы рады, что Николай останется в нашем коллективе как минимум на следующие два года. Он усердно работал, чтобы вернуться в команду в этом сезоне, и мы с нетерпением ждем, когда он продолжит прогрессировать», — сказал генменеджер клуба Майк Грир.

Кныжов выступает за «Сан-Хосе» с 2020 года. 25-летний защитник пропустил почти два полных сезона из-за травм нижней части тела. За всю карьеру россиянин принял участие в 68 матчах НХЛ и набрал 11 (3+8) очков.

В этом сезоне Кныжов сыграл в девяти матчах и отметился одним голом при показателе полезности «-13».