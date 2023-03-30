ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоОтбор Евро-2024. Дебют Тедеско, конфуз Испании и возвращение Ибрагимовича
    Все новости спорта

    «Сан-Хосе» продлил контракт с российским защитником

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Сан-Хосе Шаркс
    «Сан-Хосе Шаркс» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Николаем Кныжовым.

    Николай Кныжов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Кныжов

    Новое соглашение рассчитано на два года. За это время российский защитник заработает 2,5 миллиона долларов.

    «Мы рады, что Николай останется в нашем коллективе как минимум на следующие два года. Он усердно работал, чтобы вернуться в команду в этом сезоне, и мы с нетерпением ждем, когда он продолжит прогрессировать», — сказал генменеджер клуба Майк Грир.

    Кныжов выступает за «Сан-Хосе» с 2020 года. 25-летний защитник пропустил почти два полных сезона из-за травм нижней части тела. За всю карьеру россиянин принял участие в 68 матчах НХЛ и набрал 11 (3+8) очков.

    В этом сезоне Кныжов сыграл в девяти матчах и отметился одним голом при показателе полезности «-13».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев устроит погром американцу?
  • Юбэнкс — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Хватит ли Хачанову двух сетов для победы над Серундоло?
  • Серундоло — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Чья беспроигрышная серия подойдет к концу?
  • «Марсель» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Юбэнкс — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Серундоло — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бернли — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Леванте — Сарагоса
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Дандолк — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие