ЦСКА разгромил «Локомотив» в седьмом матче серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Авторами голов в составе хозяев льда стали Антон Слепышев, Виталий Абрамов, Владислав Каменев, Андрей Светлаков и Михаил Григоренко.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Седьмой матч
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Голы: Слепышев — 5 (Светлаков, Классон), 4:26 — 1:0. Абрамов — 4 (Полтапов), 9:12 — 2:0. Каменев — 6 (Нестеров), 33:33 — 3:0. Светлаков — 1 (Слепышев, Карнаухов), 44:50 — 4:0. Григоренко — 6 (Соркин, Мамин), 55:17 — 5:0Вратари: Рейдеборн — ИсаевШтраф: 6 — 2Броски: 19 (5+3+11) — 30 (12+6+12)
Таким образом, ЦСКА победил «Локомотив» в серии со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.