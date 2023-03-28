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    Кузнецов может покинуть «Вашингтон»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Известный инсайдер Эллиотт Фридман считает, что нападающий Евгений Кузнецов в ближайшем будущем покинет «Вашингтон».

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Самое интересное для меня в "Вашингтоне" — это Кузнецов. Очевидно, что сейчас "Кэпиталc" меняют команду.

    Отдаю должное блогу "Russian Machine Never Breaks". Они нашли информацию в российской прессе, в которой говорится, что Кузнецов просит обмен два года.

    И многое начинает обретать смысл. Последние пару лет мы вроде как слышали имя Кузнецова в разговорах про обмен. Мы говорили о том, насколько натянутые отношения между ним и клубом. Думаю, они разочаровались в нем.

    Александр Овечкин выиграл "Конн Смайт Трофи" в 2018 году, но Кузнецов — это главная причина, из-за которой они взяли Кубок Стэнли. Сразу после этого он получил большой контракт. В тот момент он заслуживал каждую копейку.

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    • Если бы Евгений продолжал играть так, как играл, проблем бы не было. Но с тех пор он действительно стал другим игроком. Думаю, они почувствовали, что у Кузнецова уже не было такого же отношения.

    Полагаю, клуб считает, что он уже не тот преданный хоккеист, а игрок чувствует, что его не поддерживает клуб.

    Думаю, это проливает свет на то, что многие из нас подозревали. Вот уже пару лет "Кэпиталс" и Кузнецов двигаются к расставанию.

    Это произойдет в какой-то момент. Не могу сказать точно, когда, но это произойдет», — приводит слова Фридмана Russian Machine Never Breaks.

    В текущем сезоне Кузнецов провел в регулярном чемпионате НХЛ 73 матча, в которых набрал 53 (12+41) очка.

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