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    Билялетдинов о победе «Ак Барса»: Команда сработала очень хорошо, результат не случайный

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру своей команды в 6-м матче серии плей-офф КХЛ с «Адмиралом» (3:1).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Я считаю, что команда сыграла очень здорово. Все позиции, которые были, о чём мы говорили, выполнили. Я считаю, результат не случайный. Хотя соперник играл очень здорово и, я скажу, не только сегодня.

    Все матчи, которые мы проводили, были непростыми для нас. Приходилось много трудиться, чего-то преодолевать. Поэтому серия непростая для нас была.

    За счёт чего удалось сломить "Адмирал" в первом периоде? За счёт подготовки. Я ещё раз повторюсь, что команда сработала очень хорошо. Я очень рад этому.

    Как удалось подготовить команду после перелёта? Для подготовки, собственно говоря, времени и не было. Мы отыграли, переночевали и улетели. Вчера приехали, уже поздно было.

    Я думаю, то, что мы на протяжении долгого времени говорим, как нам играть, сегодня легло так, как мы хотели. Ребята выполнили свою работу, молодцы, большая заслуга команды», — передает слова Билялетдинова Чемпионат.

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