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    • «Ак Барс» обыграл «Адмирал» и вышел в финал Восточной конференции
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    «Ак Барс» обыграл «Адмирал» и вышел в финал Восточной конференции

    «Адмирал» — «Ак Барс»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Ак Барс
    «Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом» (3:1) в 6-м матче второго раунда плей-офф КХЛ.

    Никита Дыняк
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    Никита Дыняк

    Гости забили гол уже на 2-й минуте первого периода. Отличился нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов.

    Спустя 5 минут игрового времени казанцы удвоили свое преимущество. Форвард Никита Дыняк в одно касание пробил голкипера «Адмирала».

    В самом начале второго периода «Ак Барс» забил и третью шайбу. Игрок «Ак Барса» Никита Дыняк сделал дубль.

    «Адмиралу» удалось сравнять счет по ходу второго отрезка. Форвард команды Николай Чебыкин хотел исполнить передачу на пятак, но шайба попал в конек защитнику гостей и отправилась в ворота.

    КХЛ. Плей-офф.
    «Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0).
    Голы: Сафонов — 3 (Воронков, Адамчук), 02:46 — 0:1. Дыняк — 3 (Галимов), 07:27 — 0:2. Дыняк — 4 (Галимов), 22:16 — 0:3. Чебыкин — 2 (бол. Берлев, Лисовец), 25:33 — 1:3Вратари: Серебряков — БиляловБроски: 20 (3+6+11) — 38 (18+15+5)Штраф: 6 — 6

    «Ак Барс» выиграл серию у «Адмирала» со счетом 4:2. В финале Восточной конференции казанцы встретятся с омским «Авангардом».

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