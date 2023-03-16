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    «Ак Барс» стартовал с победы во втором раунде плей-офф КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Адмирал
    В первом поединке второго раунда плей-офф КХЛ «Ак Барс» победил «Адмирал». Счет в матче составил 3:2 в пользу казанцев.

    Александр Радулов
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    Александр Радулов

    По шайбе в составе победителей забросили Александр Радулов, Станислав Галиев и Никита Лямкин. Шайба последнего стала победной.

    У «Адмирала» по шайбе забили Либор Шулак и Николай Елисеев.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Первый матч
    «Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Радулов — 5 (Галиев, Кагарлицкий), 10:02 — 1:0. Галиев — 5 (Шипачев, Войнов), 19:03 — 2:0. Шулак — 1 (бол., Криштоф), 22:34 — 2:1. Елисеев — 1 (Гутик, Червены), 29:32 — 2:2. Лямкин — 1 (бол., Петров), 47:08 — 3:2Вратари: Билялов — Серебряков (58:44)Штраф: 8 — 14. Броски: 36 (14+15+7) — 37 (8+10+19)Судьи: Гашилов, ГофманСчет в серии: 1-0

    «Ак Барс» повел в серии 1:0. Ответная игра состоится 18 марта в Казани.

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