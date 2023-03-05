Овечкин вышел на 16 место в списке лучших бомбардиров НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 8:3.

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин набрал три (2+1) очка. Теперь в активе российского хоккеиста 1470 (815+655) очков. Овечкин вышел на чистое 16-е место в списке лучших бомбардиров лиги, обойдя Стэна Микиту.

На 15-й строчке идет капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (1482). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (2857).

На данный момент в активе Овечкина 815 шайб в карьере в НХЛ, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Гретцки (894).