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    «Авангард» разгромил «Автомобилист» в Омске

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Автомобилист
    Омский «Авангард» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    В составе победителей дубль оформил Сергей Толчинский, еще по разу отличились Дамир Шарипзянов, Рид Буше и Владимир Ткачев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)
    Голы: Толчинский — 11 (Шарипзянов, Грицюк), 5:11 — 1:0. Шарипзянов — 4 (Телегин, Дергачев), 21:39 — 2:0. Толчинский — 12 (Ткачев, Белов), 26:40 — 3:0. Буше — 23 (Ткачев, Шарипзянов), 31:50 — 4:0. Ткачев — 12 (Буше), 39:07 — 5:0Вратари: Демченко — Галкин (Бобков, 21:39)Броски: 16 (3+9+4) — 35 (12+9+14)Штраф: 6 — 2

    Для лидера Востока «Автомобилиста» это пятое поражение подряд. Всего в 44 играх екатеринбургская команда набрала 61 очко.

    «Авангард» с 56 очками поднялся на третью позицию в турнирной таблице Восточной конференции.

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