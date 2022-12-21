ЦСКА выиграл армейское дерби, прервав 7-матчевую победную серию СКА

СКА — ЦСКА Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Владислав Каменев и Павел Карнаухов.
Шайбу питерского клуба забросил Валентин Зыков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Каменев — 14 (Карнаухов), 29:24 — 0:1. Зыков — 7 (Пашнин), 44:10 — 1:1. Карнаухов — 8 (Плотников, Сергеев), 57:48 — 1:2Вратари: Подъяпольский (58:20) — ШарыченковБроски: 34 (10+10+14) — 20 (2+11+7)Штраф: 0 — 6
СКА потерпел первое поражение за 8 матчей КХЛ, но с 71 баллом за 43 игры продолжает возглавлять Западную конференцию.
ЦСКА с 57 очками после 40 матчей находится на 3-й строчке Запада.