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    ЦСКА выиграл армейское дерби, прервав 7-матчевую победную серию СКА

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    Московский ЦСКА одержал выездную победу над петербургским СКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА — ЦСКА
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    СКА — ЦСКА

    В составе победителей отличились Владислав Каменев и Павел Карнаухов.

    Шайбу питерского клуба забросил Валентин Зыков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Каменев — 14 (Карнаухов), 29:24 — 0:1. Зыков — 7 (Пашнин), 44:10 — 1:1. Карнаухов — 8 (Плотников, Сергеев), 57:48 — 1:2Вратари: Подъяпольский (58:20) — ШарыченковБроски: 34 (10+10+14) — 20 (2+11+7)Штраф: 0 — 6

    СКА потерпел первое поражение за 8 матчей КХЛ, но с 71 баллом за 43 игры продолжает возглавлять Западную конференцию.

    ЦСКА с 57 очками после 40 матчей находится на 3-й строчке Запада.

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